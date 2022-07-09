Сына главы Горноуральского округа уволили из МВД за пьяную езду

На сына чиновника был составлен протокол Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сына главы Горноуральского округа 23-летнего Владимира Летникова уволили из органов МВД за вождения в пьяном виде. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на полицию Нижнего Тагила.

- Уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - рассказали там.

Летникова задержали в ночь с 21 на 22 мая. В его крови обнаружили алкоголь. На сына чиновника был составлен протокол. Позже началась служебная проверка. На тот момент молодой человек был сотрудником отдела полиции № 21.

Ранее в Екатеринбурге в суд передали дело инспектора ДПС, которого обвиняют во взяточничестве. Пьяный водитель передал ему в пачке из-под сигарет восемь тысяч рублей.