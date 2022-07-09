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Происшествия8 июля 2022 21:03

В Каменске-Уральском две легковушки во время ДТП улетели с дороги

Авария обошлась без пострадавших
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Водители прошли освидетельствование. Фото: ГИБДД Каменска-Уральского

Водители прошли освидетельствование. Фото: ГИБДД Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском на перекрестке улиц Исетская – Стахановская произошло ДТП. Как сообщает городская Госавтоинспекция, авария произошла 8 июля около 21:00.

Женщина за рулем ВАЗ-21134 не уступила дорогу отечественной легковушке ВАЗ-21102, в результате чего машины улетели с дороги.

- В результате ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал. Владельцам автомашин причинен материальный ущерб, - рассказали в ГИБДД.

Водители прошли освидетельствование, в момент аварии они были трезвыми.

Ранее мы писали, что в поселке Горный Щит 40-летний водитель «КАМАЗа» насмерть сбил пешехода, инцидент произошел на улице Свердлова. По предварительной информации, погибший стоял на обочине, когда на него наехал большегруз, мужчина умер на месте происшествия до прибытия бригады медиков.