В поселке под Невьянском загорелась баня

На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Калиново, который находится под Невьянском, загорелась баня. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 8 июля в 18:56 на улице Ленина.

- На площади пяти квадратных метров повреждена стена частной бани, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и десять спасателей, которые потушили огонь в течение пяти минут, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 19:05. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижней Туре вспыхнула квартира в малоэтажном доме. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 8 июля в 11:02 на улице Усошина.