Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2022 18:47

В поселке под Сысертью нашли пропавшего школьника

Мальчик ушел из дома 7 июля и пропал
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Школьник найден живым.

Школьник найден живым.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Большой Исток, который находится недалеко от Сысерти, нашли пропавшего Умарова Муслима. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», 11-летний мальчик ушел из дома 7 июля и пропал.

Вечером того же дня волонтеры отряда сообщили, что школьник найден живым.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге завершились поиски Евы Чеботарь. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», 12-летняя школьница ушла из дома 6 июля на улице Краснолесья, 24 и пропала. Ее поисками занимались сотрудники полиции.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт» только за 2021 год в Свердловской области пропали 132 несовершеннолетних. Из них 118 ребят были найдены живыми, один ребенок не найден, погибших нет.