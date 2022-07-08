В Екатеринбурге осудили 26-летнего парня, который зарезал сожительницу из-за бытового конфликта

Ранее молодой человек проблем с законом не имел, он во всем признался Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 26-летнего молодого человека, который разерал свою 40-летнюю сожительницу из-за бытового конфликта. Инцидент произошел в октябре прошлого года в комнате общежития на улице Братской. Во время застолья между ними разгорелась ссора.

- Злоумышленник ножом причинил потерпевшей несколько колото-резаных ранений в область шеи. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Экспертиза признала его вменяемым, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции добавили, что ранее молодой человек проблем с законом не имел, он во всем признался и рассказал, что в ходе совместного распития алкоголя с погибшей между ними произошел словесный конфликт. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По решению суда, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.