Хоккейный клуб «Автомобилист» подписал контракт с американским легионером

Дебют игрока в Континентальной хоккейной лиге состоялся в сезоне 2017/2018 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга подписал контракт с американским легионером Ником Эбертом, который играет в защите. Одностороннее соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два года. Предыдущие два сезона игрок провел в шведском «Эребру».

- Ник Эберт на заре своей карьеры выступал за команды разных возрастов клуба North Jersey Avalanche, а в 2009 году стал игроком «Ватерлоо Блэк Хокс» в USHL. С 2010 по 2014 годы Эберт играл в Хоккейной лиге Онтарио за клубы «Уинсор Спитфайрз» и «Гелф Шторм». В 2012 году хоккеист был выбран на драфте НХЛ клубом «Лос-Анджелес Кингз», - сообщают в пресс-слжбу клуба «Автомобилист».

Дебют игрока в Континентальной хоккейной лиге состоялся в сезоне 2017/2018, тогда он примкнул к братиславскому «Словану», после чего и отправился в Швецию.

Ранее стало известно, что «Автомобилист» перед новым сезоном заключил односторонний контракт с 36-летним олимпийским чемпионом Сергеем Широковым. Соглашение с нападающим рассчитано на два года. Последним клубом для игрока был московский «Спартак»