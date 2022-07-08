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Происшествия8 июля 2022 16:38

В Нижней Туре вспыхнула квартира

На месте работали 10 спасателей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место оперативно приехали три пожарные машины.

На место оперативно приехали три пожарные машины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижней Туре вспыхнула квартира в малоэтажном доме. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 8 июля в 11:02 на улице Усошина.

- На площади одного квадратного метра повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального четырехэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и десять спасателей, которые потушили огонь в 11:09, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 11:12. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле в жилом доме на Липовском тракте загорелась квартира. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 19 мая в 14:30.