В поселке Горный Щит водитель «КАМАЗа» насмерть сбил пешехода

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В поселке Горный Щит 40-летний водитель «КАМАЗа» насмерть сбил пешехода, инцидент произошел на улице Свердлова. По предварительной информации, погибший стоял на обочине, когда на него наехал большегруз, мужчина умер на месте происшествия до прибытия бригады медиков.

- Личность погибшего в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции. Автомашиной «КАМАЗ» управлял мужчина, имеющий стаж вождения транспортными средствами 21 год, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался девять раз, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Полицейским водитель объяснил, что ехал в сторону ЕКАД, когда увидел перед перекрестком машину, он хотел объехать ее по обочине, и именно там стоял пешеход. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее фирменный грузовик интернет-магазина Wildberries столкнулся с двумя фурами на 129 километре федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень». К счастью, в столкновении большегрузов обошлось без погибших и пострадавших.