В Екатеринбурге бывший уголовник угнал японский кроссовер

На екатеринбуржца завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге ночью с 5 на 6 июля мужчина угнал японский кроссовер Suzuki Escudo. Как сообщает городское УМВД, злоумышленника оперативно нашли и задержали.

- Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу, грабеж и угон местный житель 1995 года рождения, - рассказали в полиции.

На екатеринбуржца завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством». Ему грозит срок до пяти лет лишения свободы. Иномарка была возвращена владельцу.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге у местного жителя угнали автомобиль. Машина была припаркована в обычном дворе в микрорайоне Вторчермет. Владелец обратился в полицию и оценил стоимость причиненного ущерба в 620 тысяч рублей.