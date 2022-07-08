Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга ищет очевидцев аварии, в которой погиб 43-летний велосипедист. Инцидент произошел ранним утром 7 июля в переулке Базовом напротив дома № 38. Известно, что водитель автомобиля Daewoo Nexia при движении допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

- Мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Со слов водителя автомобиля, он двигался со скоростью около 65 км/ч, неожиданно слева на пешеходный переход выехал велосипедист на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Автомобилист заверил, что применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Если вы стали свидетелем этого ДТП, позвоните по телефону +7-953-052-83-82. Конфиденциальность гарантируется.