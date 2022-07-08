Грузовик интернет-магазина Wildberries столкнулся с двумя фурами на трассе «Екатеринбург – Тюмень»

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фирменный грузовик интернет-магазина Wildberries столкнулся с двумя фурами на 129 километре федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень». К счастью, в столкновении большегрузов обошлось без погибших и пострадавших.

- Сотрудники ГИБДД на месте аварии, ликвидируют последствия ДТП. В происшествии никто не пострадал. Инспекторами выясняются все обстоятельства аварии. Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, быть внимательными на дороге, - сообщили «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге 36-летний водитель иномарки BMW сбил девятилетнего мальчика в дворовом проезде, инцидент произошел 8 июля утром на улице Луганской. Пострадавшего школьника увезли в больницу с переломом колени.

Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что стаж водителя легковушки составляет 18 лет. Он рассказал полицейским, что мальчик выбежал из-за ряда припаркованных автомобилей.