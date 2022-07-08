Чтобы не допустить в России распространение инфекционных заболеваний, мед уничтожили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажир из Узбекистана пытался провезти в Екатеринбург опасный мед. Продукцию нашли в его багаже и ручной клади в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- Продукция была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - говорится в сообщении.

Из багажа пассажира изъяли почти 4,5 килограмма меда без ветеринарных сопроводительных документов, маркировки и упаковки. Также у него не было без разрешения Россельхознадзора на ввоз продукции.

Чтобы не допустить в России распространение инфекционных заболеваний, мед уничтожили. На пассажира составили административный протокол. Материалы дела переданы в таможенные органы.