Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2022 12:30

Мэрия Екатеринбурга заключила соглашения на сумму более 160 миллиардов рублей на «Иннопроме»

Эти деньги будут привлечены в качестве инвестиций
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Известно, что уральская столица приняла представителей 47 государств и 78 регионов России

Известно, что уральская столица приняла представителей 47 государств и 78 регионов России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга во время международной промышленной выставки «Иннопром-2022» заключила соглашения на сумму более 160 миллиардов рублей, эти деньги будут привлечены в качестве инвестиций. Известно, что уральская столица приняла представителей 47 государств и 78 регионов России.

- Важнейшим среди всего этого стало подписание соглашений, которые дают старт масштабному развитию наземного метро. Его маршруты пройдут по новым микрорайонам – Новокольцовскому, Солнечному, Академическому району, Широкой Речке и «ВИЗ-Правобережный», - отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также на полях «Иннопрома» Екатеринбург отметил юбилей побратимских отношений с китайским Гуанчжоу и подписали соглашение о побратимстве с Минском. Выставка проводится в нашем городе с 2010 года.