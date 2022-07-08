Мэрия Екатеринбурга заключила соглашения на сумму более 160 миллиардов рублей на «Иннопроме»

Известно, что уральская столица приняла представителей 47 государств и 78 регионов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга во время международной промышленной выставки «Иннопром-2022» заключила соглашения на сумму более 160 миллиардов рублей, эти деньги будут привлечены в качестве инвестиций. Известно, что уральская столица приняла представителей 47 государств и 78 регионов России.

- Важнейшим среди всего этого стало подписание соглашений, которые дают старт масштабному развитию наземного метро. Его маршруты пройдут по новым микрорайонам – Новокольцовскому, Солнечному, Академическому району, Широкой Речке и «ВИЗ-Правобережный», - отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также на полях «Иннопрома» Екатеринбург отметил юбилей побратимских отношений с китайским Гуанчжоу и подписали соглашение о побратимстве с Минском. Выставка проводится в нашем городе с 2010 года.