Стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сети ресторанов «Вкусно и Точка» в Екатеринбурге может пропасть картошка фри, а также картофель по-деревенски. В компании объяснили это плохим урожаем и проблемами с импортом.

- 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании.

Напомним, что новые рестораны пришли на смену «Макдоналдсам». На данный момент в Екатеринбурге открылось лишь три ресторана: в ТРЦ «Фан Фан», на улице «Бебеля» и на Малышева, 124б.

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