За год на Урале на 5% упала рождаемость

Снижение рождаемости связано с демографической ситуацией в 90-х годах в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области в начале 2022 года на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого гола упала рождаемость. Об этом на пресс-конференции рассказала замначальника регионального управления ЗАГС Наталья Храмова.

- На сегодня мы имеем данные по рождаемости с 1 января было зарегистрировано 10 303 мальчиков, это 51,6% от общего числа детей. Девочек родилось 9 тысяч 656, что составляет 48,4%, - сообщила она.

Храмова объяснила, что снижение рождаемости связано с демографической ситуацией в 90-х годах в России, когда рождалось мало детей. Сейчас потенциальными родителями являются уральцы, родившиеся в те годы.

Замначальника регионального управления ЗАГС отметила, что к 2025 году ожидается рост рождаемости. К этому времени дети 2000-х годов, в которые на свет появлялось больше малышей, подрастут.