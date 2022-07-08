Детская железная дорога в Екатеринбурге приглашает на празднование своего дня рождения

Фото из архива РЖД

К праздничной дате малая магистраль подготовила увлекательную программу для детей и взрослых.

Все основные мероприятия будут организованы на станции Екатеринбург-Детский. В 11:00 и в 14:00 пройдут мастер-классы по железнодорожному моделизму. С 14:00 можно будет попрактиковаться в управлении действующими моделями погрузочно-разгрузочной техники. С 14:00 до 16:00 будет работать тренажер-симулятор поезда «Ласточка». Чтобы ощутить себя машинистом скоростной электрички, необходимо в этот день совершить поездку по малой магистрали и предъявить билет.

В 12:00 на площади перед зданием вокзала состоится праздничный концерт. В течение всего дня будет работать тематическая фотозона, где можно сделать необычные снимки в стиле 60-х годов ХХ века.

В соответствие с расписанием, каждый час в путешествие по летнему парку будет отправляться экскурсионный поезд (первый рейс в 11:00, последний - в 20:27). В 13:00 состоится особая поездка, во время которой пассажиров будут развлекать популярные сказочные персонажи.

Фото из архива РЖД

Напомним, Свердловская детская железная дорога расположена в парке Маяковского в Екатеринбурге и является популярным местом семейного отдыха жителей и гостей города. Ее протяженность – 3,1 км. Малая магистраль объединяет три станции и два остановочных пункта. Регулярное движение поездов было открыто 9 июля 1960 года. С 2017 года (после проведенной реконструкции) малая магистраль работает круглый год.

ДЖД – еще и уникальный центр дополнительного обучения и профессиональной ориентации школьников. На малой магистрали созданы все условия для развития научно-технического творчества детей, воспитания талантливых специалистов для железнодорожного транспорта. На базе ДЖД также работает детский технопарк «Кванториум».

С целью сохранения исторического наследия «узкоколеек» (линий с шириной колеи 750 мм) на базе малой магистрали создан уникальный Музей узкоколейных железных дорог. На открытой экспозиционной площадке представлено более 50 образцов узкоколейной техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения. Семь экспонатов имеют официальный статус памятников науки и техники РФ.