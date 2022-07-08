На Урале выросли цены на огурцы, молоко и водку

Огурцы стали дороже за неделю на 6,2% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю с 24 июня по 1 июля подорожали огурцы, молоко и водка. Это следует из данных Свердловскстата.

Сильнее всего выросли цена на огурцы. Они в среднем прибавили в стоимости 6,2% и стоят теперь 90,24 рубля за килограмм. Также на 2,78%и подорожало мясное детское питание. Его можно в среднем купить за 1 020,67 рубля.

Также 1,8% в цене прибавили яблоки. Теперь они стоят 149,7 рубля. На 1,5% до 644,8 рубля за килограмм подорожала полукопченая и варено-копченая колбаса. На 1,36% выросла стоимость литра водки. Теперь спиртное можно в среднем приобрести за 677,33 рубля.

Килограмм сосисок и сарделек стал дороже на 1,34%. Цена поднялась до 538,59 рубля за килограмм. Стоимость пастеризованного молока выросла на 1,22% до 65,04 рубля за литр. Кроме того, на 1,18% подорожал хлеб из ржаной и пшеничной муки. Килограмм продукта в среднем стоит теперь 79,84 рубля.