Малина и Махина: редкие имена, которыми называют маленьких уральцев

Детей нередко называют редкими именами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самые популярные, самые непопулярные и самые редкие имена попали в списки областного управления ЗАГС. Сотрудники ведомства проанализировали данные за полгода и рассказали, как в Свердловской области сегодня называют малышей.

Самыми популярными именами среди мальчиков стали Михаил, Александр, Артем и Лев. Часто встречаются Тимофей, Дмитрий, Матвей, Иван и Роман.

Среди девочек самыми любимыми именами стали София, Анна, Мария, Виктория и Ева. Часто называют девочками Анастасиями, Елизаветами, Полинами и Екатеринами.

- Отдельно мы выделили редкие имена, которые, как мы говорим, выражают всю силу родительской любви. В последние годы они приобрели исторический колорит, - сказала замначальника управления Наталья Храмова.

Среди редких мальчишеских имен встречаются:

Август, Аврор, Ариян, Вилеяр, Вилизар, Вилимир, Властислав, Далемир, Пересвет, Родосвет, Святозар, Святомир, Святослав, Северьян, Сергий, Соломон, Энцелат

Для девочек уральцы выбрали такие редкие имена:

Алерия, Астра, Ива, Ириса, Ладислава, Ланита, Малина, Махина, Микелла, Милада, Миласлава, Сияна, Селина, Яромира.

Мода на короткие имена не проходит, среди мальчиков можно назвать Иво, Фила и Нила. Также встречаются двойные имена. Где-то на Среднем Урале теперь живут Аристарх Маяр , Мир Мансур, Василий Крис, Павел Александр, Тигран Эмиль, а также малышки Лили Анна и Ева Виктория.

Практически исчезли такие имена, как Анатолий, Аркадий, Архип, Николай, Борис, Виктор, Валентин и Валентина, Алевтина, Анфиса, Светлана, Зоя, Лариса, Лидия и даже Наташа.

«Комсомолка» сообщала, что с 1 января 2022 года в регионе было зарегистрировано 10 303 мальчиков и 9 656 девочек.