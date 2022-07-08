В Екатеринбурге водитель BMW сбил девятилетнего мальчика в двором проезде

Инцидент произошел 8 июля утром на улице Луганской. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 36-летний водитель иномарки BMW сбил девятилетнего мальчика в дворовом проезде, инцидент произошел 8 июля утром на улице Луганской. Пострадавшего школьника увезли в больницу с переломом колени.

- Мать мальчика рассказала полицейским, что сын вместе с отчимом шли выбрасывать мусор. Когда отчим отвернулся, ребенок вышел на дворовой проезд, где поскользнулся и упал, после чего на него наехал автомобиль, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что стаж водителя легковушки составляет 18 лет. Он рассказал полицейским, что мальчик выбежал из-за ряда припаркованных автомобилей. Когда ребенок увидел приближающуюся машину, он испугался и упал на проезжую часть, поэтому наезда избежать не удалось.