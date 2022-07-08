Восемь пар из Екатеринбурга наградили медалями «За любовь и верность»

Церемония закончилась вальсом. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге восемь супружеских пар, проживших вместе больше 25 лет, наградили медалями «За любовь и верность». Их вручили в День любви, семьи и верности. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- На одной стороне медали «За любовь и верность» изображены святые Петр и Феврония, на другой – ромашка, - говорится в сообщении.

Первый замминистра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов отметил, что в регионе растет количество многодетных пар. Церемония закончилась вальсом.

Медали получили Андрей и Светлана Оберюхтины, прожившие вместе 40 лет. Они с трудом вспомнили, по какому поводу в последний раз ссорились. Оказалось, что из-за книги. Они родили и воспитали сын и дочь. Сейчас помогают заботиться о внуках. Супруги также успели посадить дерево и построить дом. Оберюхтины уверены, что без любви и верности ничего бы не получилось.

В регионе растет количество многодетных пар. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Кроме того, награду получили Сергей и Ирина Колесниковы. Они познакомились в 1994 году. Сергей тогда был офицером и служил в армии, а Ирина была студенткой. Свадьбу сыграли уже через год. Сергей 11 лет был руководителем Екатеринбургского филиала производственного объединения «Октябрь» (Каменск-Уральский). Ирина занимала должность замдиректора коммерческой компании по продаже мебели.

Несмотря на успешную карьеру, супруги не забывали о семье, в составе которой насчитывается 20 человек. Главными достижения в жизни Колесниковы считают своих троих детей и внука.

Также медаль «За любовь и верность» вручили Виктору и Ларисе Павловым, которые познакомились в 1992 году. В 1996 году они поженились. Виктор был до пенсии физик-астроном, работал в НПО автоматика и преподавателем в школе. Лариса больше 20 лет работает в социальной сфере. В последние годы она занимает пост начальника отдела обеспечения мер социальной поддержки. Все свободное время супруги проводят вместе за домашними делами и на рыбалке.