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Общество8 июля 2022 10:54

Бабушкинский суд рассмотрит дело отца Сергия об экстремизме

Ранее его осудили на 3 года и шесть месяцев лишения свободы за склонение к суициду, самоуправство и нарушение права на вероисповедание
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Сейчас он находится в СИЗО

Сейчас он находится в СИЗО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бабушкинский суд рассмотрит дело отца Сергия (Николай Романов) об экстремизме, также обвиняемым по делу проходит пиарщик схиигумена Всеволод Могучев.

- Сегодня верховный суд Российской Федерации определил территориальную подсудность: уголовное дело будет рассматривать Бабушкинский районный суд Москвы. Срок содержания обвиняемых под стражей продлён до 20 октября 2022 года, - сообщил телеграмм-канал «Защита отца Сергия».

Напомним, что в прошлом году Николай Романов был осужден на 3 года и шесть месяцев лишения свободы за склонение к суициду, самоуправство и нарушение права на вероисповедание.

Ранее отец Сергий был настоятелем Среднеуральского женского монастыря. Его задержали 26 декабря 2020 года во время штурма обители.