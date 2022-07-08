В Югре определили ответственных за выявление фейков

В соцсетях нередко находят фейки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В перечень задач Центра управления регионом в ХМАО добавили несколько дополнительных функций.

Среди них – поиск и маркировка в социальных сетях, на сайтах и в мессенджерах недостоверной информации, а также предупреждение интернет-пользователей о попытках распространения такой информации. Об этом сообщает ugra-news.ru.

По словам губернатора Югры Наталья Комаровой, ЦУР получил новые функции из-за участившихся случаев распространения фейков в социальных сетях и на сайтах. Решение позволит купировать фейки на ранней стадии.