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Общество8 июля 2022 10:51

В Югре определили ответственных за выявление фейков

Этим будет заниматься Центр управления регионом
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В соцсетях нередко находят фейки

В соцсетях нередко находят фейки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В перечень задач Центра управления регионом в ХМАО добавили несколько дополнительных функций.

Среди них – поиск и маркировка в социальных сетях, на сайтах и в мессенджерах недостоверной информации, а также предупреждение интернет-пользователей о попытках распространения такой информации. Об этом сообщает ugra-news.ru.

По словам губернатора Югры Наталья Комаровой, ЦУР получил новые функции из-за участившихся случаев распространения фейков в социальных сетях и на сайтах. Решение позволит купировать фейки на ранней стадии.