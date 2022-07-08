В Свердловской области выросла детская смертность

В ЗАГСе озвучили тревожные цифры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первой половине 2022 года в Свердловской области стало больше мертворожденных детей и малышей, умерших в первый год жизни. Такие неутешительные данные обнародовало управление ЗАГС по Свердловской области.

Так, в прошлом году было зарегистрировано 117 мертворожденных детей. За первые шесть месяцев 2022 года сотрудники ЗАГСа сделали уже 121 запись о детях, погибших при родах.

Еще 105 младенцев умерли в первый год жизни. За аналогичный период прошлого год таких было всего 73 ребенка.

«КП-Екатеринбург» сообщала, что в первые шесть месяцев 2022 года на свет появилось 10 303 мальчиков и 9 656 девочек. Большинство из них родились у пар, состоящих в браке и уже воспитывающих детей.