В Югре 175 пар оформили отношения в День семьи, любви и верности

День Петра и Февронии пользуется спросом у влюбленных пар Фото: Иван МАКЕЕВ

8 июля 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе 175 пар решили зарегистрировать свои отношения. В эту дату в России отмечают День семьи, любви и верности. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Больше всего заявление о заключении брака в этот день зарегистрировано в Сургуте, где узами Гименея связали себя 46 пар, в окружной столице браки зарегистрировали 16 пар, в Нижневартовске – 12 пар. Всего в ЗАГСы подано 175 заявлений.

Отметим, что нынешний праздник отмечается в России с 2008 года, в 2022 году он стал официальным. В Госдуме предложили сделать этот день выходным.