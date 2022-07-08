В Екатеринбурге осудили мигранта, убившего сожительницу

Трагедия произошла 10 октября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 26-летнего мигранта, убившего 40-летнюю сожительницу. Трагедия произошла 10 октября 2021 года в общежитии на улице Братской, когда мужчина поругался с женщиной. Она приревновала его к другой и начала сыпать оскорблениями.

- Злоумышленник покинул общежитие и пришел по месту своей работы в магазин торговой сети. Поскольку он являлся сотрудником магазина, у него был доступ в складское помещение, где хранилась посуда. На складе мужчина вооружился ножом, вернулся в общежитие и нанес сожительнице ножевые ранения в область шеи и спины, от которых женщина скончалась, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После этого он сначала сбежал, прихватив с собой телефон женщины и ключи от комнаты, а потом пришел в полицию и сдался.

Следователи допросили свидетелей и обвиняемого, осмотрели место происшествия, провели судебно-медицинскую, а также молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую экспертизы. Мигранта признали вменяемым.

Мужчину признали виновным в убийстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.