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Происшествия8 июля 2022 10:18

В Екатеринбурге осудили мигранта, убившего сожительницу

Мужчина сбежал, а потом сдался полиции
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Трагедия произошла 10 октября 2021 года

Трагедия произошла 10 октября 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 26-летнего мигранта, убившего 40-летнюю сожительницу. Трагедия произошла 10 октября 2021 года в общежитии на улице Братской, когда мужчина поругался с женщиной. Она приревновала его к другой и начала сыпать оскорблениями.

- Злоумышленник покинул общежитие и пришел по месту своей работы в магазин торговой сети. Поскольку он являлся сотрудником магазина, у него был доступ в складское помещение, где хранилась посуда. На складе мужчина вооружился ножом, вернулся в общежитие и нанес сожительнице ножевые ранения в область шеи и спины, от которых женщина скончалась, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После этого он сначала сбежал, прихватив с собой телефон женщины и ключи от комнаты, а потом пришел в полицию и сдался.

Следователи допросили свидетелей и обвиняемого, осмотрели место происшествия, провели судебно-медицинскую, а также молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую экспертизы. Мигранта признали вменяемым.

Мужчину признали виновным в убийстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.