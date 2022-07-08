В Салехарде борются за жизнь расстрелянного живодерами пса

Псу нужна срочная операция. Фото: Ольга Морошкина в соцсети "ВКонтакте"

В Салехарде волонтеры спасают жизнь псу, которого расстреляли живодеры. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Раненого пса, который волочил задние лапы, нашли у дома №39 по улице Свердлова. После этого жители дома обратились за помощью к волонтерам из приюта «Дорога домой».

Неравнодушные сотрудники приюта отвезли раненое животное в ветеринарную клинику, где после рентгена оказалось, что одна из пуль застряла в позвоночнике. Осколки кости надавили на спинной мозг, из-за чего задние лапы отказали. Само животное при этом испытывает сильную боль.

Псу оказали первую помощь, сейчас ему требуется операция. Поэтому волонтеры приюта «Дорога домой» обратились к ямальцам за помощью. Ему нужно оплатить операцию и дальнейшую реабилитацию.