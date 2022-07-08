Художник из Казахстана нарисовал в Екатеринбурге стрит-арт с натюрмортами

Работы появились на Сибирском тракте, 29Б. Фото: «Стенограффия»

Художник из Казахстана, бывший участник проекта «Танцы на ТНТ» Станислав Алерт создал на стенах зданий в Екатеринбурге два натюрморта в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Работы появились на Сибирском тракте, 29Б.

- Мне хотелось свести все к истокам, сделать что-то близкое людям, потому что фестиваль происходит в рамках города и не все в курсе стилей и подстилей уличного искусства, - объяснил Алерт выбор жанра натюрморт.

Изображения простой посуды объединяют идеи простоты и человеческой близости. Фото: «Стенограффия»

Серия работ художника носит название «Расстояние». В ней присутствуют изображения таких элементов посуды, как кувшины, графин, чайник и тарелка, объединенные идеями простоты и человеческой близости.

- По факту, это обычная посуда, но она объединяет семьи. Сколько встреч бывает, когда вы собираетесь с близкими попить чай, сколько всего вы обсуждаете, сколько идей приходит, — рассказал Станислав.

Художнику пришлось на месте менять свой заготовленный эскиз. Фото: «Стенограффия»

При этом художнику пришлось на месте менять свой заготовленный эскиз. Он обратил внимание на цоколь здания, напоминающий деревянную полку и цвета оконных рам. Так он определился с палитрой. Кроме того, он не стал убирать дефекты, трещины и сколы поверхности, считая, что они гармонично вписались в арт-объект.