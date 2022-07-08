Горожане пожаловались, что не получают вовремя заказанный товар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на задержку доставки товаров с Ozon. При этом они сообщили о массовых сбоях. Однако в компании эту информацию опровергли.

- У Ozon нет массовых сбоев доставки, - рассказали в пресс-службе Ozon. - Задержки с доставкой ряда товаров действительно были из-за вынужденного изменения ряда логистических маршрутов, однако, они коснулись только нескольких процентов заказов.

В компании отметили, что в таких случаях они всегда информируем клиентов заранее. Также там добавили, что по статистике ежедневно в регион доставляется несколько десятков тысяч заказов, и в среднем девять заказов из десяти доставляются клиенту точно в интервал, выбранный им при оформлении.