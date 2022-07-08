Погрузка на железной дороге в Свердловской области выросла на 6,4% и составила 5,9 млн тонн в июне

Фото из архива РЖД

За 6 месяцев погружено 34,3 млн тонн (+9,8%). С начала года по железной дороге отправлено:

строительных грузов – 13,7 млн тонн (+27,6% к январю-июню 2021 года);

руды железной и марганцевой – 6,3 млн тонн (+2,6%);

черных металлов – 5,2 млн тонн (+5,2%);

руды цветной и серного сырья – 2,9 млн тонн (+0,2%);

цемента – 1,1 млн тонн (-13,5%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 620 тыс. тонн (на уровне аналогичного периода прошлого года);

лома черных металлов – 594,6 тыс. тонн (-9,2%);

лесных грузов – 513,4 тыс. тонн (-7,1%);

химикатов и соды – 308,2 тыс. тонн (-1,2%);

кокса – 217,9 тыс. тонн (-19,9%).

В целом на Свердловской железной дороге в январе-июне 2022 года погрузка составила 71,9 млн тонн.