В Нижнем Тагиле детям запретили выступать под иностранную песню в День семьи

Концерт, о котором идет речь, пройдет в Нижнем Тагиле 8 июля в парке «Народный» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Нижнем Тагиле детям запретили выступать с танцами под иностранную музыку на концерте в День любви, семьи и верности. Об этом TagilCity.ru рассказала одна из мам, чей ребенок состоит в творческом коллективе.

- Дети готовились к концерту, занимались в каникулы. А оказалось, что им запретили танец под иностранную музыку, - заявила родитель.

Концерт, о котором идет речь, пройдет в Нижнем Тагиле 8 июля в парке «Народный». Исполняющая обязанности директора ДК «Юбилейный» Евгения Главатских объяснила запрет на иностранную музыку тем, что праздник является православным.

- Отмечается день памяти святых Петра и Февронии. Именно поэтому подбираются определенные номера и определенная музыка, чтобы соответствовать тематике, - заявила она.

Ранее что в соцсетях появился ролик, на котором перед входом в лицей № 12 в Екатеринбурге мальчики в розовых рубашках и черных шортах исполняют танец, который комментаторы назвали «развратным ЛГБТ-танцем». Все это происходило со спецэффектами - розовым дымом на фоне. Под конец выступления парни сняли рубашки и танцевали с голым торсом, перетянутым крест-накрест тонкими ремешками. Тогда в городе развернулся настоящий скандал.