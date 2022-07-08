Велосипедиста сбил водитель Daewoo Nexia Фото: ГИБДД Екатеринбурга

ГИБДД Екатеринбурга разыскивает очевидцев смертельного ДТП с велосипедистом. Авария произошла накануне, 6 июля, в переулке Базовый. 43-летний мужчина погиб под колесами Daewoo Nexia.

- Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает очевидцев данного происшествия позвонить по телефону +7-953-052-83-82. Конфиденциальность гарантируется, - обратились к водителям в ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, за рулем Daewoo Nexia находился 65-летний мужчина, имеющий стаж вождения 23 года, к административной ответственности привлекался два раза. Он был трезв. Сотрудникам ГИБДД владелец иномарки рассказал, что велосипедист неожиданно появился на пешеходном переходе, когда он ехал со скоростью около 65 км/ч. Водитель затормозил, но наезда избежать не удалось.