Клава Кока записала песню с Мари Краймбрери

Певица выпустит песню 14 июля Фото: Даниил ОПАРИН

Уральская певица Клава Кока призналась, с кем выпустит следующую совместную песню. Она записала трек с Мари Краймбрери. Об этом артистка рассказала в своих соцсетях.

- Там такой женский дуэт. У меня очень много коллабораций, но женских нет практически, - заявила Клава Кока.

Певица также отметила, что песня будет лирической. Ее выпустят 14 июля.

Ранее Клава Кока выпустила новый клип на песню «Бумеранг». Для ролика она примерила горячие образы. Один из них напоминает 90-е годы: широкие спортивные штаны с заниженной талией, короткий розовый топ и вязанные митенки.

Другой образ состоит из короткой кожаной куртки и штанов с прорезями на бедрах. Заключительный наряд представляет собой зеленый топ и мини-юбку в тон.