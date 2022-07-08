Самолеты будут летать по маршруту четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Smartavia запускает рейсы из Москвы в Екатеринбург и обратно. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

- Стоимость билетов начинается от 2 350 рублей, - говорится в сообщении.

Полеты будут регулярными. Рейсы начнут выполнять с 22 июля. Самолеты будут летать по маршруту четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Пассажиров будут перевозить на Boeing 737-800 с экономклассом.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы из столицы Урала в Турцию. Рейсы в Стамбул, Анталья, Даламан и Бодрум продолжат выполнять российские авиакомпании Red Wings, Azur Air и турецкая Corendon Airlines.