В Екатеринбурге пройдет благотворительный фестиваль «Зоофрендли»

Гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная и познавательная программа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 17 июля пройдет благотворительный фестиваль «Зоофрендли». На нем можно будет пообщаться с собаками и кошками, а может и кого-то из них забрать домой и помочь фонду «Зоозащита».
- Кто не сможет стать хозяином для животных, сможет оказать им помощь на благомаркете в пользу подопечных «Зоозащиты» либо оставить свою помощь для них, - рассказали в фонде. - На фестивале вы сможете заказать у лимонад добра и пончик добра, часть стоимости которых будет направлена в помощь нашим собакам и кошкам.
Гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная и познавательная программа:
12:00 - открытие
12:05 - набор детей в группу для создания мультфильма
12:10 - кинолог «Зоозащиты» проведет интерактивный семинар «Диалог с собакой» для тех, кто хочет научиться понимать своего питомца
12:30 - танцы с собаками
12:45 - выступление маленьких артистов из Пространства для развития детей «Кораблик»
13:00 - викторина для маленьких гостей ЗООФРЕНДЛИ с отличными призами
13:15 - специалисты сети зоосалонов GROOM расскажут о том, как правильно ухаживать за шерстью питомцев
13:30 - кинолог «Зоозащиты» познакомит вас с очень нужным аксессуаром для питомцев - адресником
13:40 - показ мультфильма, созданного маленькими гостями ЗООФРЕНДЛИ
13:50 - трюки с собаками покажут воспитанники Дог-клуба «Лови момент»
14:00 - специалисты сети зоомагазинов «Заповедник» расскажут о важности обработки животных от клещей и других паразитов
14:20 - мульт-викторина для маленьких гостей с призами.
Также на площадке будет организован своп для обмена амуницией и аксессуарами для животных. Гостям фестиваля предлагают принести ненужные вещи для животных в хорошем состоянии и поменять на то, что подходит больше для вашего питомца.
Фестиваль пройдет в парке у ТРЦ «Мега» в зоне Амфитеатра.