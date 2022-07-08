В Екатеринбурге пройдет благотворительный фестиваль «Зоофрендли»

Гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная и познавательная программа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 17 июля пройдет благотворительный фестиваль «Зоофрендли». На нем можно будет пообщаться с собаками и кошками, а может и кого-то из них забрать домой и помочь фонду «Зоозащита».

- Кто не сможет стать хозяином для животных, сможет оказать им помощь на благомаркете в пользу подопечных «Зоозащиты» либо оставить свою помощь для них, - рассказали в фонде. - На фестивале вы сможете заказать у лимонад добра и пончик добра, часть стоимости которых будет направлена в помощь нашим собакам и кошкам.

Гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная и познавательная программа:

12:00 - открытие

12:05 - набор детей в группу для создания мультфильма

12:10 - кинолог «Зоозащиты» проведет интерактивный семинар «Диалог с собакой» для тех, кто хочет научиться понимать своего питомца

12:30 - танцы с собаками

12:45 - выступление маленьких артистов из Пространства для развития детей «Кораблик»

13:00 - викторина для маленьких гостей ЗООФРЕНДЛИ с отличными призами

13:15 - специалисты сети зоосалонов GROOM расскажут о том, как правильно ухаживать за шерстью питомцев

13:30 - кинолог «Зоозащиты» познакомит вас с очень нужным аксессуаром для питомцев - адресником

13:40 - показ мультфильма, созданного маленькими гостями ЗООФРЕНДЛИ

13:50 - трюки с собаками покажут воспитанники Дог-клуба «Лови момент»

14:00 - специалисты сети зоомагазинов «Заповедник» расскажут о важности обработки животных от клещей и других паразитов

14:20 - мульт-викторина для маленьких гостей с призами.

Также на площадке будет организован своп для обмена амуницией и аксессуарами для животных. Гостям фестиваля предлагают принести ненужные вещи для животных в хорошем состоянии и поменять на то, что подходит больше для вашего питомца.

Фестиваль пройдет в парке у ТРЦ «Мега» в зоне Амфитеатра.