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Общество8 июля 2022 2:34

На Урале завершили поиски 11-летнего мальчика

Муслим Умаров пропал 7 июля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мальчика искали сотрудники полиции и волонтеры

Мальчика искали сотрудники полиции и волонтеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области завершили поиски 11-летнего Муслима Умарова. Мальчик пропал 7 июля в поселке Большой Исток. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов.

- Найден, Жив. Всем большое спасибо за помощь в поиске, - сообщили в «Лиза Алерт».

Напомним, накануне в Екатеринбурге разыскивали 12-летнюю школьницу, которая ушла из дома 6 июля на улице Краснолесья, 24 и пропала. Девочку нашли. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.