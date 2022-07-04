В свердловских лесах летом стали чаще пропадать люди

Живыми нашли 73 пропавших. Фото: страница поискового отряда «Лиза Алерт» «ВКонтакте»

В Свердловской области летом в лесах стали чаще пропадать люди. За июнь 2022 года к волонтерам с просьбой о помощи в поиске обратились 102 человека. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Из них найдены живыми - 73, найдены погибшими - 4, - говорится в сообщении.

В поиске отказали шести людям. На передачу «Жди меня» отправили двоих обратившихся. При этом поиски тех, кто не найден, продолжаются. Волонтеры распространяют ориентировки, проверяются свидетельства и прочесывают местность.

Ранее, 3 июля, в Екатеринбурге потерялась 10-летняя школьница, одетая в розовую пижаму. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и добровольцы поискового отряда «Прорыв». Они отмечали, что ребенок нуждается в медицинской помощи. К восьми часам вечера в отряде объявили о прекращении поисков. Девочку нашли живой.