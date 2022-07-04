Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область вернется лето

Потепление в регионе ожидается со дня на день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя в Свердловской области снова началась с пасмурной и прохладной погоды - теплые выходные закончились и в понедельник утром, 4 июля, столбики термометров показали всего +11 градусов. Но вскоре, по прогнозам синоптиков, в регион должно вернуться лето.

- Первая неделя начавшегося июля ожидается умеренно теплой, кратковременные дожди, кое-где грозы пройдут в первые и последние дни недели, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - Температура воздуха в период 5-8 июля ночью 8-13 градусов, днем повысится до 22-27 градусов.

Также она отметила, что в начале второй декады июля ожидается усиление жары до 25-30 градусов. Напомним, ранее синоптики рассказали, почему на Урал пришли холода. Виновата оказалась жара в Санкт-Петербурге.