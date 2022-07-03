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Общество3 июля 2022 15:37

Автор песни «Белый пепел» Александр Маршал выступит на Дне города в Екатеринбурге

Празднование состоится 20 августа
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Александр Маршал станет одним из хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге.

Александр Маршал станет одним из хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге.

Фото: Анна САДОВНИКОВА

Сегодня, 3 июля, стало известно имя одной из звезд, которые выступят на грядущем Дне города в Екатеринбурге. Имя артиста опубликовало на своем сайте event-агентство «Империя музыки».

- 20 августа 2022 — Организация выступления певца Александра Маршала на празднование Дня города в Екатеринбурге, - сообщается в расписании агентства.

Александр Маршал — рок-музыкант и Заслуженный артист РФ. Одна из его самых известных песен «Белый пепел».