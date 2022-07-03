В Дегтярске через четыре года после обращения инвалида-колясочника в его доме установили пандус

При необходимости пандус может убираться к стене. Фото: t.me/kuyvashevevgeny

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем телеграмм-канале рассказал о том, что в одном из домов Дегтярска появился пандус, о котором местный житель давно просил руководство города.

- На неделе писал про 35-летнего Ивана Зимина, который целых четыре года просил местные власти сделать ему пандус, - написал Евгений Куйвашев. - Пришли хорошие новости — пандус готов.

Также губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость организации комфортной среды для передвижения инвалидов.

- Это критическая необходимость, игнорировать такие просьбы неприемлемо. Тем более годами, - говорит Евгений Куйвашев