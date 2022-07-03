Эксперты рассказали, в какие месяцы екатеринбуржцам не стоит брать отпуск в 2023 году

Лучше всего отдыхать в августе и октябре. Фото: Олег УМАРОВ

В следующем году не стоит брать отпуск в январе, феврале, апреле и мае. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob после своего исследования. Для отпускников это будут самые невыгодные месяцы.

- Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, вы существенно потеряете в деньгах при выплате отпускных по сравнению с заработной платой, - объясняет директор юридического департамента SuperJob Александр Южалин. - Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце.

Чуть получше будут июнь, июль, октябрь и декабрь. Ну а лучше всего — август и октябрь.

- Используя отпуск в эти месяцы, вы не сильно потеряете в деньгах по сравнению с заработной платой, - объясняет директор юридического департамента.