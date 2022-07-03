В поселке Мартюш полиция ищет человека, который навел ружье на прохожих

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия, случившегося в поселке Мартюш, что под Каменском-Уральским. По сообщениям очевидцев, местный житель, находясь на своем участке выстрелил из ружья в небо, после чего навел ствол на прохожих.

- Сообщение о нарушении общественного порядка поступило 2 июля в 11.45, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Были опрошены жильцы поселка. Информации о пострадавших не поступало.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить подробности произошедшего.