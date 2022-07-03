В Екатеринбурге очевидцы рассказали о столкновении самоката и Lamborghini за 20 миллионов

Авария произошла у перекрестка улиц 8 Марта и Малышева. Фото: vk.com/center_ekburg

Очевидцы рассказали о необычной аварии, случившейся в центре Екатеринбурга. Рядом с перекрестком Малышева — 8 Марта столкнулись самокат и очень дорогая иномарка Lamborghini, стоимость которой составляет около 20 миллионов рублей. Кадры, снятые очевидцами после ДТП, были опубликовано в паблике «Бандитский центр [ЕКБ]» в социальной сети Вконтакте.

«По факту дтп виноват не я, а ламба, которая поехала в тот момент, когда я завершал маневр, - написал молодой человек бывший на самокате в паблике «Бандитский центр [ЕКБ]». - Решили мирно, если кому интересно. Стрессанул, как и владелец автомобиля и ссадины везде, а так все хорошо. Тачку жалко конечно, но он с лаунча поехал, как я понял, когда я посреди дороги был. Там [сложно] затормозить»

По предварительной информации, иномарка получила небольшую трещину на передней части корпуса.