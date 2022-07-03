Уральская транспортная прокуратура начала проверку после схода локомотива с железной дороги

Произошел сход пяти колесных пар локомотива. Фото: Уральская транспортная прокуратура

Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры разбираются в обстоятельствах железнодорожного ЧП, случившегося в ночь с субботы на воскресенье.

- 3 июля около 01.42 на станции Халилово Южно-Уральской железной дороги при производстве маневровых работ произошел сход пяти колесных пар локомотива, - сообщают в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Во время происшествия никто из людей не пострадал. Задержки в движении поездов также не случилось. Причины ЧП устанавливаются.