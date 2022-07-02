Губернатор Евгений Куйвашев поздравил выпускников УрФУ

Евгений Куйвашев поздравлял ребят со сцены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге тысячи студентов Уральского федерального университета празднуют выпускной 2 июля. К празднику ребят присоединился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он вручал сотне лучших студентов дипломы со сцены, а также поздравил новых специалистов с окончанием учебы.

- Невероятные ребята – красивые, полные планов на будущее. Искренне надеюсь, что эти планы связаны с нашим регионом. В ближайшие годы поддержка студентов станет одним из наших приоритетов. Мы сделаем Екатеринбург столицей студенчества, - поделился впечатлениями Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.

Кроме того, губернатор добавил, что в настоящий момент разрабатывается проект «Кампус». Эта программа, которая включает в себя меры поддержки для учащихся ВУЗов. Но подробности Евгений Куйвашев пообещал озвучить позже.