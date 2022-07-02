Жительница Нижнего Тагила возмутилась из-за книги об ЛГБТ-паре

Книги возмутили Александру, хотя она и совершеннолетняя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местную жительницу возмутило произведение из книжного магазина, который находится в районе Вагонки. В нем рассказывалось об ЛГБТ-отношениях пары. При этом, покупательница была совершеннолетней, а книга была запечатана и на ней был указан возрастной ценз 18+. Об этом сообщает информационный портал TagilCity.

- В одной из книг сказано, что у персонажа однополая семья. Это пропаганда ЛГБТ, потому что подается, как норма, - возмутилась тагильчанка Александра.

При этом, как отмечает Александра, события в книге повествуют о пионерском российском лагере.

Напомним, ранее в Екатеринбурге, а также по всей стране жители бурно отреагировали на ЛГБТ-танец подростков. Его исполнили школьники лицея № 12. Громкий резонанс этот перфоманс получил после высказываний Владимира Соловьева в эфире своей передачи. А руководство школы едва не уволили за ЛГБТ-выступление учащихся.