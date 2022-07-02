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Общество2 июля 2022 12:25

В Екатеринбурге памятникам Свердлову, Горькому и Кирову одели выпускные наряды

Студенты Уральского федерального университета встретились в институтах, чтобы отпраздновать выпускной
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Выпускники остались без звездного хэдлайнера

Выпускники остались без звездного хэдлайнера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 2 июля проходит выпускной у студентов Уральского федерального университета УрФУ. По случаю праздника, свое обличие изменили памятники Свердлову, Кирову и Горькому. Их одели в конфедератки.

В этом году выпускной в УрФУ впервые проходит без звездного хэдлайнера. Например, в 2021 году для молодых специалистов выступал хип-хоп исполнитель Feduk.

- Не будет большой звезды типа Елки. Но мы приглашаем именитых ди-джеев, местные группы и коллективы. Не исключено, что кого-то из них объявят хедлайнеров, - рассказывали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УрФУ.

На торжественной части праздника перед главным корпусом лучшим студентам дипломы вручит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.