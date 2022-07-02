Полицейские из Екатеринбурга задержали рецидивиста, который ограбил продуктовый магазин

Похищенное мужчина потратил на личные нужды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина пришел в продуктовый магазин на улице Челюскинцев и украл выручку из кассы. Похищение произошло еще в начале июня. Об этом сообщает УМВД по городу Екатеринбургу.

Мужчина похитил в общей сумме 4 000 рублей и поспешно покинул магазин. Награбленное он потратил на свои прихоти.

- Полицейские опросили работников магазина, изучили видеозаписи с камер и нашли преступника. Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть территориального ОВД. Им оказался человек, неоднократно судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью, кражу и разбой местный житель 1988 года рождения, - сообщили в городской полиции.

В произошедшей краже мужчина сознался правоохранителям. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК «Кража». Теперь похитителю банкнот грозит срок лишения свободы до пяти лет.