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Общество2 июля 2022 12:01

Полицейские из Екатеринбурга задержали рецидивиста, который ограбил продуктовый магазин

Мужчина потратил похищенные деньги на свои цели
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Похищенное мужчина потратил на личные нужды

Похищенное мужчина потратил на личные нужды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина пришел в продуктовый магазин на улице Челюскинцев и украл выручку из кассы. Похищение произошло еще в начале июня. Об этом сообщает УМВД по городу Екатеринбургу.

Мужчина похитил в общей сумме 4 000 рублей и поспешно покинул магазин. Награбленное он потратил на свои прихоти.

- Полицейские опросили работников магазина, изучили видеозаписи с камер и нашли преступника. Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть территориального ОВД. Им оказался человек, неоднократно судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью, кражу и разбой местный житель 1988 года рождения, - сообщили в городской полиции.

В произошедшей краже мужчина сознался правоохранителям. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК «Кража». Теперь похитителю банкнот грозит срок лишения свободы до пяти лет.