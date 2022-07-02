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Общество2 июля 2022 11:10

Чиновники решили убрать поселок под Екатеринбургом

Населенный пункт будет ликвидирован
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
В поселке Куртугуз никто не жил с 1996 года

В поселке Куртугуз никто не жил с 1996 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ликвидируют поселок, который называется Куртугуз. Этот законопроект был принят в ходе заседания областного Законодательного собрания. Соответствующее решение было подписано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом сообщает информационное агентство «Октагон Урал».

- В поселке никто не живет с 1996 года. Дома, которые в нем находятся признаны аварийными. Предложений по упразднению Куртугуза в органы местной власти Богдановича не поступило, - сообщает председатель думы Богдановича Юрий Гринберг.

Предположительно свое название Куртугуз поселок получил от одноименного озера, которое располагается в пяти километрах от него.