На Урале многодетный отец-колясочник, которого едва не убило деревом, не может поехать на реабилитацию

Фото: читатель «КП»

Многодетная семья Романа Петренко из поселка Карьер, тавдинского района, объявила сбор на реабилитацию кормильца. В августе 2021 года Роман получил производственную травму. Мужчину ударило упавшим деревом и он стал инвалидом-колясочником первой группы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала жена пострадавшего Елена.

У Романа и Елены двое родных несовершеннолетних детей. Помимо них, у Романа есть дочь от первого брака. У Елены также есть несовершеннолетняя дочка от первого мужа.

- Сруб дерева упал в сторону моего мужа. И удар от свалившегося дерева пришелся в область шеи. Перелом между пятым и шестым позвонками. Шестой позвонок пошел под замену. Поставили имплант. В тюменской больнице Рома был два месяца. Начальник нам помогал сначала, а потом перестал. После Тюмени муж пролежал месяц в Тавдинской больнице. Теперь Рома лежит дома. Недавно нам помогли приобрести коляску с электроприводом Сейчас мы лежим дома 7 месяцев. Буквально полтора месяца назад нам друзья приобрели коляску на электроприводе. Сейчас мы стали выходить на улицу, - рассказала Елена.

По словам женщины, когда ее мужу делали группу инвалидности, то ее не включили в санаторно-курортное лечение. Пострадавшему Роману специалисты сказали, что это ему не полагается. Однако, семья решила самостоятельно собирать деньги на реабилитацию в Крыму. Правда, ее стоимость начинается от 160 000 рублей, а таких денег у многодетной семьи просто нет.

- Мы просим всех знакомых и друзей и тех кто неравнодушен к бедам людей оказать финансовую помощь в отправке в реабилитационный центр, - просит жена Романа.

В настоящий момент Елена самостоятельно ухаживает за мужем-колясочником.