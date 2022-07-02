В Академическом на четыре дня отключат горячую воду

Жители негодуют в соцсетях по поводу предстоящего ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В разгар июля жителей Академического на несколько дней отключат от горячего водоснабжения. Об этом сообщает в своих соцсетях управляющая компания Академический.

Подачу горячей воды прекратят 4 июля в 08:00. А подадут ее снова только 8 июля в 17:00.

- Во время прошедших опрессовок специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании обнаружили уязвимые места на тепломагистрали. Поэтому, было принято решение оперативно приступить к ремонтным работам, - сообщает УК «Академический».

Также коммунальщики пошли на эту вынужденную меру, чтобы не допустить прорывов труб на магистрали зимой, а также в отопительный сезон.

Эти новости разгневали жителей микрорайона. Своими комментариями они делятся в соцсетях.

- Все как всегда у нас, не успели построить микрорайон - будем его неустанно ремонтировать. Очень жаль, что наши деньги все время вылетают в «трубу». Невозможно, конечно же, сделать все один раз, но нормально и на десятилетия! Трубы качественные купить можно, а где руки взять, растущие из правильного места? – возмущается жительница Академического Юлия.